Такую ошибку во время парковки совершает каждый водитель

Автомеханики дали важный совет, сообщает DEITA.RU.



Правильная парковка авто – это не только ровное его расположение по линиям или вдоль бордюра. Как пишет канал в Яндекс.Дзен «Автомеханик», важно также правильно расположить колеса.

Если у вас переднеприводный автомобиль, то колеса всегда должны стоять ровно, если вы оставляете авто на парковке. Многие водители забывают выкрутить руль обратно, и совершают большую ошибку.

На большинстве переднеприводных автомобилей установлены ШРУСЫ – это шарниры, которые позволяют вращать колеса. Они обернуты в резиновые пыльники, которые во время выворота руля растягиваются. Долгое нахождение резины в таком положении, тем более, зимой, может сказаться на состоянии – возможны разрывы.

Елена Миронова