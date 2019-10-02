telegr wh call

Новости

Электричества не будет по этим адресам

2 Октябрь 2019, 07:15

Такую ошибку во время парковки совершает каждый водитель

2 Октябрь 2019, 06:30

Стало известно, какие вопросы будут задавать на переписи населения

2 Октябрь 2019, 05:45

На Первом канале рассказали, что происходит с Заворотнюк

2 Октябрь 2019, 05:00

Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

2 Октябрь 2019, 04:15

Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф

2 Октябрь 2019, 03:30

В Сети раскрыли новый развод на заправках

2 Октябрь 2019, 02:45

Адвокат сказал, что делать при споре с инспектором ГИБДД

2 Октябрь 2019, 02:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Такую ошибку во время парковки совершает каждый водитель

2 Октябрь 2019, 06:30

Черный джип колеса

Автомеханики дали важный совет, сообщает DEITA.RU.

Правильная парковка авто – это не только ровное его расположение по линиям или вдоль бордюра. Как пишет канал в Яндекс.Дзен «Автомеханик», важно также правильно расположить колеса.

Если у вас переднеприводный автомобиль, то колеса всегда должны стоять ровно, если вы оставляете авто на парковке. Многие водители забывают выкрутить руль обратно, и совершают большую ошибку.

На большинстве переднеприводных автомобилей установлены ШРУСЫ – это шарниры, которые позволяют вращать колеса. Они обернуты в резиновые пыльники, которые во время выворота руля растягиваются. Долгое нахождение резины в таком положении, тем более, зимой, может сказаться на состоянии – возможны разрывы.

Елена Миронова

Читайте также:

Инспекторы ГИБДД так берут «на понт» водителей

Эту ошибку совершает зимой каждый водитель

Медведев не будет компенсировать пошлины на автозапчасти

Популярное

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

«Вилы точат» — заявление Матвиенко о пенсиях возмутило россиян

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...