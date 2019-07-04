Дожди не желают расставаться с жителями Приморья четвертого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

С ночи на день край так и будут накрывать несильные дожди, периодически усиливающиеся. В некоторых района прогнозируют грозы с ливнями. Ветер обещает быть не сильнее одиннадцати метров в секунду, юго-западный. До двадцати трех градусов потеплеет воздух днем, но на побережье будет прохладнее: до семнадцати градусов.

В краевой столице также прогнозируются небольшие дожди с туманом как ночью, так и днем. Воздух в светлое время суток прогреется до шестнадцати градусов. Ветер ожидается до шестнадцати метров в секунду, юго-восточный.

Анастасия Туркова