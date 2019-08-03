В субботу, третьего августа, в краевой столице без осадков до самого вечера, сообщает DEITA.RU. Такую информацию передает Примгидромет.

И только вечером пройдет недолгий дождь. Тумана не ожидается. До одиннадцати м/с – прогнозируемая на сегодня скорость южного или юго-западного ветра. Температура – до двадцати восьми градусов.

Иначе обстоят дела в крае: периодически стоит быть готовым к кратковременным осадкам, а в отдельных районах утро начнется с тумана.

Более слабым будет ветер: три-восемь метров в секунду скоростью. Будет жарче, чем в столице: до тридцати двух градусов.

Анастасия Туркова