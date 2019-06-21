Россияне, получив возможность обо всем расспросить своего президента, Владимира Путина, не упустили случая узнать его мнение о зарубежном коллеге, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

На вопросы о его отношении к Владимиру Зеленскому, президенту Украины, Путин ответил, что тот талантливый. Талантливый творческий человек, выступление которого в Москве на КВН запомнилось российскому президенту тем, что было веселым.

Но невеселой становится политика Зеленского, даже трагичной. Теперь от него ожидают совсем иного: решить ряд возникших серьезных проблем. ситуации в Донбассе вопрос поднимается раз за разом, та же история с минским соглашением.

Анастасия Туркова