Талоны на бесплатный проезд раздает Пенсионный фонд

Талоны для бесплатного проезда на отдых раздает пенсионерам региональное отделение Пенсионного фонда по Сахалинской области, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Специальные талоны на бесплатные авиабилеты могут получить сахалинские и курильские неработающие пенсионеры, а также получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности. Талоны обмениваются в авиакомпании на бесплатные авиабилеты к месту отдыха и обратно.

Авиабилеты предоставляются по наиболее востребованным сахалинскими и курильскими пенсионерами направлениям: Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

Для получения талона островному пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Оснований для выдачи талона может быть два.

Основание первое: если островные пенсионеры собираются на отдых к родственникам или друзьям, то в ПФР необходимо предоставить телеграмму от принимающей стороны с информацией, что островитянин будет находиться именно в этом населенном пункте в конкретный период времени.

Второе основание — гражданин может представить путевку или иной документ, подтверждающий его будущее пребывание в доме отдыха, санатории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

В 2019 году талоны на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно уже получили 180 островных пенсионеров.

Ключевая задача пенсионной системы – сохранение уровня жизни населения после выхода на пенсию. К сожалению, в России уровень жизни заметно снижается. Средняя пенсия составляет лишь 39% предпенсионного дохода для мужчин и 33% для женщин (коэффициент замещения). Для сравнения, в странах ОЭСР пенсия достигает 63% дохода. При этом в долгосрочном периоде на систему будет оказывать давление неблагоприятная демографическая ситуация. Это, в частности, вынудило правительство повысить пенсионный возраст. Однако добиться повышения коэффициента замещения без развитой накопительной пенсии будет нелегко. В России накопительная пенсионная система пока развита слабо. Активы пенсионных фондов составляют лишь 5,5% ВВП, что значительного ниже 50% ВВП в среднем по странам ОЭСР.

Дмитрий Санников