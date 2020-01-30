Таможня не берет на себя ответственность за интернет-посылки

Уссурийская таможня предупреждает граждан, что информация о местонахождении интернет-посылок после прохождения ими таможни не входит в компетенцию данного органа, сообщает DEITA.RU.

Представители таможенного органа обращают внимание покупателей, что при оформлении товара через интернет-ресурсы, они соглашаются с политикой и условиями сайта, где указывается таможенный представитель, то есть юридическое лицо, взявшее на себя обязательства по транспортировке и декларировании товаров через таможню.

В функции таможни входит только проведение таможенного контроля и таможенных операций, связанных с пропуском товара через границу. Таможня также решает пропустить товар дальше или нет. Дальнейшие вопросы по местонахождению товара берет на себя таможенный представитель.

Таким образом, если товар пропущен через границу, то именно таможенный представитель передает его в дальнейшем в курьерскую службу для передачи клиенту. Если товар не пропущен, то в обязанности таможенного представителя входит необходимость уведомить покупателя о причине отказа.

Если клиент по каким-то причинам решил вернуть товар, то данная операция также проводится через таможенного представителя.

Только таможенный представитель, взявший на себя такие обязательства, обладает информацией о нахождении товара после прохождения таможни.

Ирина Елкина