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6 Декабрь 2019, 18:15

Таможня признала проблемы в рыбной отрасли ДФО

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Экспорт продукции в живом весе остался на прежнем уровне

В пятницу, 7 февраля, руководитель Дальневосточной таможни Юрий Ладыгин заявил журналистам, что в рыбной отрасли региона не все в порядке, судя по количеству возбужденных дел, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом он заявил во время пресс-конференции посвященной работе таможне в прошлом году. 

По его словам, в прошлом году в отношении рыбодобытчиков было возбуждено 123 административного дела и 21 уголовных. При этом экспорт продукции в живом весе остался на прежнем уровне –полтора миллиона тонн. В деньгах увеличение составило 7%. 

Кроме этого, он рассказал о реформе в таможенных органах – во Владивостоке заработало электронное декларирование. Одно из первых в России. Сейчас через него проходит 90% всех грузов. Также электронная таможня будет создана на базе всего федерального округа, объединив под собой все сухопутные пункты. 

Всего в регионе будут работать как электронные таможни, так и обычные. Третьи в себе объединят прошлое и новое направление. Напомним, что последняя неделя на таможенных пунктах в ДФО выдалась горячей, из-за распространения коронавируса в Поднебесной. Тогда усиленная работа началась по всем таможенным переходам. 

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