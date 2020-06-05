Таможня прокомментировала новый приказ об оформлении праворульных авто

Закон «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров» не помешает приморским таможенникам оформлять ввозимые из Японии автомобили на граждан, не являющихся жителями региона, сообщили ИА DEITA.RU в Дальневосточном таможенном управлении.



Автодилеры и автолюбители истрактовали новый закон так: если человек, проживающий за пределами Приморского края, покупает машину из Японии, то оформлять транспортное средство ему придётся уже по месту жительства. Во Владивостоке ему только выдадут таможенную декларацию. Что обещало породить такие проблемы, как резкое подорожание свидетельства безопасности транспортного средства и непомерные затраты на доставку автомобиля в регион. Автолюбители восприняли нововведение как очередное покушение на правый руль, столь любимый дальневосточниками. Как комментировал DEITA.RU ситуацию руководитель крупнейшей брокерской компании, представители направляли письма во все инстанции с просьбой разъяснить новый порядок. После освещения проблемы в СМИ ДВТУ наконец пояснили ситуацию. Оказалось, что этот закон не изменяет полномочия таможенников в отношении оформления транспортных средств, которые ввозят в страну для личного пользования граждан. Порядок «растаможивания» автомобиля и перечень органов, имеющих право заниматься такими операциями, остаётся прежним.

Новый приказ аналогичен приказу ФТС России от 17 июля 2014 г. № 1372, который регламентирует проведение таможенных операций с товарами, которые граждане приобретают для личного пользования. Автолюбителю, который покупает себе машину в Японии, надо для её оформления подать таможенную декларацию, уплатить все пошлины и подтвердить сведения о транспортном средстве. В ДВТУ отметили, что основная нагрузка в оформлении машин приходится на два поста Владивостокской таможни: Морской порт Владивосток и Первомайский.