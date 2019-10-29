Таможня требует новых прав: автомобилистам не понравится

Дополнительные разрешения на проверки транспортных средств даже не на границе просит руководство ФТС, сообщает DEITA.RU.



Глава ГУ таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев заявил, что таможенникам нужны новые права и дополнительные мобильные группы. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам таможенника, сейчас ФТС имеет право останавливать для досмотра только грузовики весом от 3,5 тонн. И такие процедуры проходят в 25 областях по всей России – тех, что расположены на границах с Грузией, Белоруссией, Азербайджаном и Казахстаном. И такими ограничениями пользуются те, кто ввозит из-за рубежа в Россию незаконные товары – например, санкционку.

Селезнев предлагает снизить весовой порог – проверять грузовики от 2,5 тонн. Кроме того, предлагается расширить и список регионов, по которым можно проводить проверки.

Елена Миронова