telegr wh call

Новости

Еще один экзамен на бюджетные места появится в вузах

29 Октябрь 2019, 22:45

Министр рассказал, почему у России ничего не получается

29 Октябрь 2019, 22:15

Таможня требует новых прав: автомобилистам не понравится

29 Октябрь 2019, 21:45

Госдума раскритиковала желание властей собирать больше штрафов с водителей

29 Октябрь 2019, 21:15

Новый налог для бизнеса предложили в России

29 Октябрь 2019, 20:45

Минфин и ЦБ озвучили правила пенсионной реформы

29 Октябрь 2019, 20:15

Дорожные камеры лишат «прав» за превышение скорости

29 Октябрь 2019, 20:00

«Вандализм и свинство» - горожане возмутились хулиганством в столице

29 Октябрь 2019, 19:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Таможня требует новых прав: автомобилистам не понравится

овчарка, таможня

Дополнительные разрешения на проверки транспортных средств даже не на границе просит руководство ФТС, сообщает DEITA.RU.

Глава ГУ таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев заявил, что таможенникам нужны новые права и дополнительные мобильные группы. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам таможенника, сейчас ФТС имеет право останавливать для досмотра только грузовики весом от 3,5 тонн. И такие процедуры проходят в 25 областях по всей России – тех, что расположены на границах с Грузией, Белоруссией, Азербайджаном и Казахстаном. И такими ограничениями пользуются те, кто ввозит из-за рубежа в Россию незаконные товары – например, санкционку.

Селезнев предлагает снизить весовой порог – проверять грузовики от 2,5 тонн. Кроме того, предлагается расширить и список регионов, по которым можно проводить проверки.

Елена Миронова

Читайте также:

Шокирующая статистика: Китай гребет российский лес

Это катастрофа: Ущерб российским лесам оценили в 120 млрд рублей

ТОРам закручивают гайки: «дальневосточная мечта» оказалась фикцией

Популярное

Громкое назначение произошло в Приморье

Популярного блогера «арестовали» в Приморье

Стало известно, кто заказал мэра Владивостока

Синоптики обещают ледяной ад в регионе
Загрузка...
Загрузка...