Таможня Владивостока не выявила случаев китайского коронавируса

В связи с высоким риском распространения опасного вируса за пределы Китая на территорию Приморья, таможня Владивостока предпринимает дополнительные меры по профилактике заболевания, сообщает DEITA.RU.

На данный момент сотрудники владивостокской таможни в сотрудничестве с представителями органов госконтроля тщательно мониторят состояние всех граждан, въезжающих в страну, и принимают все возможные меры по предотвращению распространения заразы.

Особое внимание таможенники и сотрудники Роспотребнадзора уделяют гражданам, прибывающим из Китая. Еще на борту воздушных и морских судов пассажиры проходят анкетирование и опрос, а после посадки каждый измеряет температуру тела и проходит дополнительное измерение при помощи стационарного тепловизора.

Также в информационных целях на стендах аэропорта размещена памятка о профилактических мерах безопасности, которую периодически дублируют оповещением по громкой связи. Для профилактики заражения усилены санитарно-противоэпидемические меры: помещения регулярно проветриваются, влажная уборка проводится с дезинфицирующими средствами, в пунктах пропуска используются одноразовые перчатки и защитные маски.

По текущим данным, всего с начала 2020 года с Китая прибыло 47 рейсов, включающих в себя 5824 пассажира и 329 членов экипажа. Зараженных опасным коронавирусом пока выявлено не было.

Ирина Елкина