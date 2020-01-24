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Таможня Владивостока не выявила случаев китайского коронавируса
В связи с высоким риском распространения опасного вируса за пределы Китая на территорию Приморья, таможня Владивостока предпринимает дополнительные меры по профилактике заболевания, сообщает DEITA.RU.
На данный момент сотрудники владивостокской таможни в сотрудничестве с представителями органов госконтроля тщательно мониторят состояние всех граждан, въезжающих в страну, и принимают все возможные меры по предотвращению распространения заразы.
Особое внимание таможенники и сотрудники Роспотребнадзора уделяют гражданам, прибывающим из Китая. Еще на борту воздушных и морских судов пассажиры проходят анкетирование и опрос, а после посадки каждый измеряет температуру тела и проходит дополнительное измерение при помощи стационарного тепловизора.
Также в информационных целях на стендах аэропорта размещена памятка о профилактических мерах безопасности, которую периодически дублируют оповещением по громкой связи. Для профилактики заражения усилены санитарно-противоэпидемические меры: помещения регулярно проветриваются, влажная уборка проводится с дезинфицирующими средствами, в пунктах пропуска используются одноразовые перчатки и защитные маски.
По текущим данным, всего с начала 2020 года с Китая прибыло 47 рейсов, включающих в себя 5824 пассажира и 329 членов экипажа. Зараженных опасным коронавирусом пока выявлено не было.
Ирина Елкина