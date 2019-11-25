Танцевальный конкурс «Стартинейджер» близится к развязке

Мастер-класс по танцам прошел для арсеньевской молодежи в рамках краевого конкурса «Стартинейджер» 17 ноября во дворце культуры «Прогресс», сообщает DEITA.RU.

Участниками мастер-класса стали 30 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. На мероприятии присутствовали также действующие творческие коллективы «Прогресса» и местные поклонники танцев и хореографии.

В преддверии краевого танцевального конкурса «Стартинейджер» арсеньевские школьники смогли повысить собственный уровень профессионального мастерства. Как рассказали в пресс-службе администрации города, мероприятие было проведено в целях вовлечения обучающейся молодежи в современные культурных процессы Приморья.

На мастер-классе воскресная программа не закончилась – далее между участниками «Стартинейджера» прошел танцевальный батл. В рамках соревнования ребята продемонстрировали накал страстей и командный дух. Молодые танцоры с азартом продемонстрировали полученные навыки, а также передали свои эмоции и настроение окружающим.

Напомним, на прошлой неделе в городах и муниципальных районах Приморья завершились отборочные этапы в рамках конкурса «Стартинейджер-2019». Впереди у их победителей – краевой этап. Серия мероприятий в рамках танцевального конкурса проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.