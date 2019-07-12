Молодежь, которая увлекается правильным питанием, настольными играми и скейтами, вызвала пристальный интерес у Священного Синода русской православной церкви (РПЦ), сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Фонтанку.ру». Священный Синод дал пастырские рекомендации для работы с молодежью из субкультур на приходах.

Прошедший 8 – 11 июля под председательством главы РПЦ патриарха Кирилла Священный Синод на Валааме продумал новую тактику работу с молодежью. Внимание церкви привлекли велосипедисты, скейтеры, вегетарианцы, уличные танцоры, любители «настолок», геймеры и даже молодые люди, продвигающие идею раздельного сбора мусора за компанию с волонтерами из LizaAlert.

В Священном Синоде пришли к выводу, что существует три причины для появления хобби: недостаточная социализация и проблемы с родителями или сверстниками – первая причина, стрессовые ситуации вроде развода родителей – вторая, и инфантилизм – третья.

Молодежь назвали нежелающей взрослеть и избегающей рутинных обязанностей, ответственности. Поэтому ее нужно взять под крыло и помочь ей, решили в церкви.

Для выполнения миссии священникам предложили собирать в соцсетях сведения о лидерах субкультур региона, искать единомышленников во власти и МВД, среди преподавателей. Даже знать, чьи аккаунты в соцсетях находятся на пике популярности, священникам придется. А еще – приходить в гости, налаживать контакты с родителями и с самой неформальной молодежью.

Родителям предлагается расспросить подростков об их увлечениях, наладить контакт, выслушав их и попросить сходить в храм ради них. Помимо того – постоянно о молодежи молиться. Предполагается, что таким образом молодые люди смогут постичь всю полноту жизни во Христе и избавиться от сковывающих их пагубных привычек.

Анастасия Туркова