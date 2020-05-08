«Танцующие гробовщики» обратились к людям с призывом сидеть дома

Популярные «танцующие гробовщики», прославившиеся на весь интернет со своими позитивными видео, обратились к медикам и рядовым гражданам, сообщает ИА DEITA.RU.

Танцоры из Ганы стали известны в англоязычном сегменте интернета еще в 2017 году, но вирусную известность получили в начале 2020 года на волне пандемии коронавируса, пишет издание LadBible. Ролики с парадно одетыми парнями, которые несут гроб под трек Astronomia, зажигательно пританцовывая, быстро стал мемом.

В первую очередь лидер команды Бенджамин Айду выразил благодарность всем медикам, которые сейчас усердно трудятся.

«Теперь помни, оставайся дома!», – обратились «танцующие гробовщики» к широкой аудитории.