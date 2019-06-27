Сотни жителей края «серебряного возраста» вновь получили возможность встретить друзей, общаться, танцевать, сообщает DEITA.RU.

Столь полюбившиеся многим вечера отдыха проводятся в Приморье уже второй раз. Накануне, в сквере Дома молодежи собрались «серебряные волонтеры», для которых организаторы подготовили не только разнообразную программу отдыха, но и полезные выставки. Так, каждый желающий мог получить приглашение на бесплатную проверку слуха, больше узнать о работе, которой занимается Приморским центром социального обслуживания населения (ПЦСОН), записаться в «серебряные волонтеры».

Хотя это движение в крае совсем молодо, но объединяет все больше пенсионеров. А «Летние вечера 50+» вызывают у участников настоящий восторг.

«Я несколько раз слышала о движении «Серебряные волонтеры». Но все как-то времени не было, - рассказала одна из участниц «Летних вечеров», - но сегодня решила – обязательно буду. Не могла устоять перед духовым оркестром, очень хотелось послушать… Это наша молодость! Знаете, ведь раньше в парках, во Владивостоке, по выходным играли духовые оркестры – это было так здорово! Вот сегодня даже просто послушала и про все свои болячки забыла».

По мнению многих участников первого в этом сезоне «Летнего вечера 509+», самое главное – это возможность «выйти в свет», принарядиться, пообщаться. Напомним, идейный вдохновитель проведения таких вечеров отдыха в Приморском крае стал депутат Госдумы РФ Владимир Новиков. Только в прошлом году более 1500 приморцев «серебряного» возраста приняли участие в летних вечерах. Причем они с успехом проходили не только во Владивостоке, но и других городах и районах края. Добрая традиция будет продолжена и нынешним летом – каждую последнюю среду месяца всех ждут на «Летние вечера 50+». Во Владивостоке место встречи – площадка перед Домом молодежи.

Как рассказывало DEITA.RU, «Летних вечеров в парке 50+» - это одно из мероприятий, которое разработано Приморским центром социального обслуживания населения (ПЦСОН) в соавторстве с некоммерческой организацией «Родные люди». Отметим, что «Летние вечера» проводятся в рамках дорожной карты «Старшее поколение», которое является одним из пяти разделов национального проекта «Демография». Одна из главных задач популярного у приморцев старшего поколения проекта – создание достойных условия для активного и здорового долголетия жителей «серебряного возраста».

А накануне, в среду, 26 июня, на площадке перед Домом молодежи во Владивостоке царила атмосфера праздника: лица собравшихся сияли улыбками, под музыку все пускались в пляс.

«Самое главное, что наши «серебряные волонтеры», все участники «Летних вечеров 50+» получают не только море позитива, это прекрасная возможность встретиться с друзьями, пообщаться, поделиться своими радостями», - рассказали организаторы.

Итак, первый вечер «Летних вечеров» стартовал в дальневосточной столице. Каждую последнюю среду месяца здесь ждут всех желающих. Начало вечеров в 18 часов.

Инна Эстрина