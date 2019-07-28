Необычное место для танца на пилоне выбрала девушка, сообщает DEITA.RU.

В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте прямо на крыльце администрации. Видео танца появилось в социальной сети Вконтакте. Как отмечается в комментариях, кружилась на шесте профессиональная танцовщица Галина Корелина.





Мнения комментаторов разделились. Одни обратили внимание на красивую, изящную и легкую работу с шестом. Другие отметили, что подобным танцам на крыльце органа местного самоуправления не место.

Впрочем, это еще не худший вариант для танцев на пилоне. Певица Оксана Яковлева, которая оскандалилась стриптизом под песню «Смуглянка» в гимнастерке, высказала свое мнение о россиянах. Певица написала в соцсети, что не считает позорным свой танец – это вид спорта. Она отметила, что те, кто ее оскорбил, сами не умеют чтить память воинов: пьют водку на Вечном огне.

Дмитрий Санников