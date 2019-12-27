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Танец Марии Захаровой на корпоративе в МИДе возбудил соцсети
Официальный представитель МИД России вновь заставила говорить о себе не только как о дипломате, но и как женщине, после танца на новогоднем корпоративе, сообщает DEITA.RU.
Перед Новым годом проходит волна праздничных мероприятий в учреждениях, организациях и ведомствах. Носят они как официальный, так и неофициальный характер. Накануне Президент России Владимир Путин провел новогодний прием в Большом театре.
А сотрудники Министерства иностранных дел России расслаблялись перед Новым годом в неформальной обстановке. «Ударно работаем — ударно отдыхаем!», - подписала видео Мария Захарова. Партнером по танцам представителя внешнеполитического ведомства стал заместитель официального представителя Департамента информации и печати МИД России Евгений Воронин.
«Молодец Мария. Единственное министерство, за которое не стыдно! Здоровый климат в коллективе, плодоносный результат в работе!»; «Наша зажигалочка»; «Как на таких каблуках можно танцевать», - комментируют подписчики Марии Захаровой.
Самым известным танцем Марии Захаровой до этого была «Калинка» на приеме для журналистов в Сочи, где проходил саммит Россия-АСЕАН. Станцевать ей не помешали даже 15-сантиметровые каблуки.
Дмитрий Санников