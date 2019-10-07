Танец, мечта и драма - Великий Гэтсби открыл новый сезон в театре Горького

На сцене Приморского театра имени Горького разыгралась драма. Американская мечта о богатстве, шальные 20-е годы начала прошлого века – время «сухого закона», мафиози, бурных вечеринок и облегчения нравов – время, когда казалось - доступно всё. Но так ли это?

Спектакль по роману Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» на сцене театра Горького поставила американский режиссёр Тина Кронис, сценарий написал её соотечественник Ричард Алгер. Премьера спектакля, который обозначен на афишах, как «драматический фокстрот в 2-х действиях», состоялась 5 и 6 октября, сообщает DEUTA.RU.

Ещё до открытия сезона стало известно, что билеты на спектакль даже на ноябрь уже практически проданы. Надо отметить, что постановка, которую многие ждали, полностью оправдала ожидания публики. Спектакль яркий, музыкальный, наполненный глубоким смыслом, необычен по ритмике действия. На пресс-конференции художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий отметил, что труппа театра, занятая в спектакле «Великой Гэтсби» в восторге от встречи и работы с Тиной Кронис и Ричардом Алгером.

«Получать каждодневное удовольствие от двухмесячных репетиций утром и вечером - это дорогого стоит», - заявил худрук.

Важную часть в оформлении спектакля и создании атмосферы играет световое решение, разработанное художником по свету, лауреатом премии «Золотая маска» Сергеем Скорнецким (Москва). Сценографию и костюмы создала московский художник Жанна Усачёва.

Ирина Павленко