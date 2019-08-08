Танкер «Триумф», принадлежащий одно из приморский судоходных компаний, арестован за долги, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении ФССП по региону, морской перевозчик задолжал кредиторам около семи миллионов рублей. Так как добровольно долги руководство отдавать не собиралось, судебным приставам пришлось возбудить исполнительное производство.

В рамках принудительных мер по взысканию долгов с юридического лица было принято решение наложении ареста на танкер «Триумф». Нефтеналивное судно будет пущено с молотка в том случае, если в ближайшее время компания не расплатится по долгам.

Ранее прошла информация о том, что экономический взрыв в России ожидается уже в этом году.

Екатерина Брязгунова