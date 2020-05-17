Танки начнут маскировать под сугробы

Учёные из России создали специальный радиопоглощающий материал, благодаря которому получается снизить дальность обнаружения военной техники в зимнее время года более чем в три раза, сообщает ИА DEITA.RU.

Новейшая разработка основана нанотехнологиях и уже готова к серийному производству, пишет «Российская газета». Инновационная ткань создана разработчиками холдинга «Росэлектроника» на основе специальных нитей.

Коэффициент отражения у данного новинки исчисляется в 0,5%, разработка поглощает электромагнитные излучения радара на 99,5%. Иными словами, отражённая волна мешает радиолокационным станциям противника заметить объект, который замаскировали под данным материалом. Благодаря данным техническим свойствам новой разработки учёных из России, дальность обнаружения военной техники уменьшается более чем в три раза. Так, и РЛС противника, и радары управления тактической авиации и ударных вертолетов, с великой долей вероятности не смогут обнаружить военную технику, отмечают разработчики.

Более того, маскировка не только долговечна, но и устойчива к климатическим воздействиям, и готова служить на благо Отечества даже зимой при низких температурах.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин внёс изменения в устав Российской армии, запретив распространять информацию, которая позволила бы собеседнику определить их принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации. Распространение информации о коллегах и семьях коллег также будет считаться нарушением. Отмечается, что запрет касается также информации в Сети или СМИ.