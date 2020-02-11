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Тарантино мог лишиться «Оскара» из-за лидера российских коммунистов

Оскар

Глава КПРФ Геннадий Зюганов неожиданно вступился за фильм Квентина Тарантино на «Оскаре»

Зюганов опубликовал твит, в котором высказал удивление столь малым количеством наград у фильма Тарантино по итогам завершившейся премии «Оскар», сообщает ИА DEITA.RU.

«Удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» К. Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года»», - написал главный коммунист страны в своем микроблоге

Свой пост Зюганов сопроводил совместной фотографией с Квентином Тарантино и Никитой Михалковым. Недоумение по данному факту Геннадий Андреевич объяснил следующим образом - «полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби».

«Респект» Зюганова киноленте и его попытка объяснить малое количество наград лобби вызвало бурную реакцию у его подписчиков. Так, люди предположили, что «либеральное лобби» лишило Тарантино премии как раз после совместной фотографии с Зюгановым.

Иные предположили, что высказанное исконно буржуазному Голливуду уважение разнится с коммунистическими идеями, и предполагают, что в Советское время Зюганова бы за такие слова серьезно наказали.

Напомним, на прошедшей в Америке церемонии награждения главной кинопремии мира «Оскар» абсолютным триумфатором впервые стал фильм не на английском языке. Лучшей признана лента корейского режиссера Под Чун Хо «Паразиты».

«Однажды в Голливуде» взял лишь одну статуэтку - Брэд Питт победил в номинации «Лучший актер второго плана».

твит Зюганова
Источник изображения: Твиттер Геннадия Зюганова

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