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Тариф «Хамло»: как пожаловаться на таксиста
Жаловаться на таксистов приглашают приморцев, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Роспотребнадзора.
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начнет работу с 11 ноября.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю с 11 по 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу.
Обращения будут приниматься по телефонам Управления (423) 244 35 70; 244 33 15, 244 16 93 и в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по телефонам (423) 271 21 54; 276 38 93.
Кроме того, на вопросы всех желающих получить консультации по услугам такси и каршеринга ответят по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Бывают в столице и совсем вопиющие случаи. Так, водитель такси угрожал жительнице Владивостока физической расправой и изнасилованием за то, что у последней не нашлось мелких купюр, чтобы оплатить проезд. Усмирить мужчину помогла угроза вызвать полицию.
Дмитрий Санников