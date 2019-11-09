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Тариф «Хамло»: как пожаловаться на таксиста

pixabay - такси

Жаловаться на таксистов приглашают приморцев, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Роспотребнадзора.

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начнет работу с 11 ноября.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю с 11 по 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу.

Обращения будут приниматься по телефонам Управления (423) 244 35 70; 244 33 15, 244 16 93 и в Консультационном  центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по телефонам (423) 271 21 54; 276 38 93.

Кроме того, на вопросы всех желающих получить консультации по услугам такси и каршеринга ответят по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Бывают в столице и совсем вопиющие случаи. Так, водитель такси угрожал жительнице Владивостока физической расправой и изнасилованием за то, что у последней не нашлось мелких купюр, чтобы оплатить проезд. Усмирить мужчину помогла угроза вызвать полицию.

Дмитрий Санников

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