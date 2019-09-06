Работодателям придется платить большее количество страховых взносов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Главбух.
Тариф страховых взносов увеличится: с зарплат работников начнут удерживать до тридцати одного процента. Власти собираются таким образом развить новый вид соцстрахования, увеличивая при этом нагрузку на работодателей.
Особый вид соцстрахования хотят ввести в России: уход за гражданами зрелого возраста.
Сформировать рабочую группу и разобрать вопрос по взносам по уходу за пожилыми распорядилась вице-премьер Татьяна Голикова. Разработка будет представлена уже в ноябре текущего года.
Уже сейчас известно, что в ФСС работникам компании и ИП начисляют взносы на травматизм по различным тарифам: он зависит от риска.
Участник группы разработки профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что бюджету нужны дополнительные деньги на уход за пожилыми людьми.
Анастасия Туркова
Работодателям придется платить большее количество страховых взносов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Главбух.