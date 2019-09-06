Работодателям придется платить большее количество страховых взносов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Главбух.

Тариф страховых взносов увеличится: с зарплат работников начнут удерживать до тридцати одного процента. Власти собираются таким образом развить новый вид соцстрахования, увеличивая при этом нагрузку на работодателей.

Особый вид соцстрахования хотят ввести в России: уход за гражданами зрелого возраста.

Сформировать рабочую группу и разобрать вопрос по взносам по уходу за пожилыми распорядилась вице-премьер Татьяна Голикова. Разработка будет представлена уже в ноябре текущего года.

Уже сейчас известно, что в ФСС работникам компании и ИП начисляют взносы на травматизм по различным тарифам: он зависит от риска.

Участник группы разработки профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что бюджету нужны дополнительные деньги на уход за пожилыми людьми.

Анастасия Туркова

