Тарифы на электроэнергию взлетят на 50 процентов

В России не утихают разговоры о введении «углеродного налога». По мнению экспертов, это приведет к росту выплат не только для компаний, но и для всего населения страны, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители Института проблем естественных монополий, которые проводят специальные исследования ратификации документов по требованию Государственной думы.

Как отмечают эксперты, если углеродный сбор будет равен 15 долларам за одну тонну эквивалента CO2, то налогоплательщики начнут выплачивать в три-четыре процента ВВП ежегодно, пишут «Известия».

Появление такого сбора существенно отразится на крупнейших потребителях, так как электроэнергия может подорожать от 40 до 50 процентов. Особенно пострадают производства с высокой энергоемкостью. Речь идет об алюминиевой промышленности, добыче угля, производстве цемента и других.

Напомним, что ранее предложение российского политика Анатолия Чубайса рассматривать отказались. Во всяком случае, на этапе присоединения к Парижскому соглашению о климате.

Стоит отметить, что идут постоянные разговоры о том, что электроэнергия будет дорожать, однако россияне предлагают варианты ее удешевления. Так, люди считают, что оптимально было бы ресорсоснабжающим компания приобретать электроэнергию у населения, сгенерированную солнцем и ветром. «Это экологично, кто купит – налетай», — пишут люди в сети.

Ранее прошла информация о том, что новые льготы глава правительства Дмитрий Медведев даст самозанятым гражданам. Их уравняют в правах с малым и средним бизнесом. На данный момент режим введен в четырех регионах страны, но его планируют расширить на все.

Екатерина Брязгунова