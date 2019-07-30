Направление сбора и вывоза мусора может ожидать глобальная ревизия, сообщает DEITIA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил о необходимости тотальной проверки всех тарифов, имеющих отношение к вывозу мусора по всей России с целью определения их соответствия качеству оказываемых в этой сфере услуг.

Депутат отметил, что, несмотря на множество отдельных проверок и реакции на частные случаи жалоб со стороны местных или региональных властей, проблему в комплексе подобные мероприятия не меняют.

Именно по этой причине, по мнению Неверова, необходимо тщательно и исчерпывающе проверить насколько качественно выполняют свою работу компании, которые получают деньги за сбор и вывоз мусора.

По оценке самого парламентария, частые случаи недовольства россиян вывозом мусора говорят о системных сбоях в этом направлении.

Неверов предложил разобраться в проблеме и при необходимости внести изменения на законодательном уровне.

Дмитрий Шевченко