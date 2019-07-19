Не допускать роста тарифов на коммуналку с ноября текущего года потребовал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Он имел в виду необоснованное повышение стоимости. Реформирование системы и изменение правил обращения с ТКО не должно привести к беспределу. И несанкционированные свалки также стоит находить и устранять, добавляет Патрушев.

Россияне негодуют, видя ход преобразований после принятия мусорных реформ. И это негодование обосновано: за прошлый год в стране зафиксировано более чем полторы тысячи сомнительных финансовых операций в организациях, которые ответственны за утилизацию и сбор отходов. Семьдесят семь юрлиц и пятьдесят должностных лиц пришлось привлекать к ответственности.

Анастасия Туркова