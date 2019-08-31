После того, как внедрят метод эталонных затрат, россиянам придется раскошелиться при оплате электричества, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Так считает сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. Он напоминает, что все предложения, которые связаны с повышением качества услуги, неизменно приводят к удорожание этой самой услуги. Высока вероятность того, что потребителям придется ощутимо потратиться.

Сопредседаталь уверен: тарифы при этом могут стать прозрачнее, и гражданам расскажут, за что они платят: за дополнительные возможности и улучшение качества. Скорее всего, россиянам станут говорить, что рост цен окажется неощутимым.

Напомним, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказался за использование метода эталонных затрат при расчете сетевых тарифов. Схема основана на выделении определенных факторов, по которым организации разделяться на группы. За каждой группой собираются закрепить собственный эталон со средним тарифом. Но каким образом будет устанавливаться эталон еще не известно.

Анастасия Туркова