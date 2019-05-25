Эксперты заявили следующее: если бы тарифы за ЖКХ были справедливы, тарифы оказались бы выше раза в три - четыре, сообщает DEITA.RU. Такую информацию публикует «Лента.ру».

Стоимость услуг для проживающих определяют по особым формулам и добавляют к ней расходы на топливо, ремонтные работы, обслуживание, производство ресурсов и многое другое. При этом потолок цен регулируется сверху правительством. Теперь он на уровне инфляции. А вот у местных властей свободы больше: они имеют право завышать цены, ссылаясь на то, что это обосновано экономически.

Казалось бы, все учтено? Нет, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор и зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов жалуются: занижены тарифы. Им не нравится социальная политика в сфере жилищного хозяйства, которая мешает взвинтить цены раза в три - четыре. Аргумент для повышения цен следующий: сферу нужно модернизировать, а не поддерживать и содержать, как делается сейчас.

Вот чиновники и настаивают: тарифы увеличить нужно, а как людям быть – это другой уже вопрос.

Анастасия Туркова