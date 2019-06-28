Рост цен на коммунальные услуги не должен превышать инфляцию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С 28 июня в России вступает в силу постановление правительства, согласно которому муниципальные власти не смогут увеличивать стоимость услуг ЖКХ выше темпов роста инфляции. Соответствующий документ подписал премьер-министра Дмитрий Медведев ещё 13 июня текущего года.

Теперь чиновники на местах не смогут диктовать населению свои цены. Кроме этого, каждое повышение цен администрация муниципальных образований будет вынуждено согласовывать с Федеральной антимонопольной службой.

Представители Росстата уже посчитали, что только за прошлый год тарифы ЖКХ подорожали на 3,7%.

Дмитрий Шевченко