Тарифы ЖКХ резко вырастут из-за нового налога

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести новый «углеродный» налог. По мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, сразу за появлением в России такой подати начнется рост тарифов ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума Чубайс заявил о том, что неплохо было бы ввести «углеродный» налог. Речь идет о том, что промышленные предприятия должны платить за выбросы, которые они осуществляют в окружающую среду. Если подобную пошлину закрепить законодательно, многие руководители бизнеса начнут следить за безопасностью собственного производства.

Здесь стоит отметить, что разговоры о новом налоге уже далеко непростая болтовня. Соответствующий проект закона разрабатывался Минэкономразвития, однако идея на данный момент не получила поддержки парламента.

Екатерина Брязгунова