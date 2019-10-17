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Тарифы ЖКХ резко вырастут из-за нового налога
Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести новый «углеродный» налог. По мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, сразу за появлением в России такой подати начнется рост тарифов ЖКХ, сообщает DEITA.RU.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума Чубайс заявил о том, что неплохо было бы ввести «углеродный» налог. Речь идет о том, что промышленные предприятия должны платить за выбросы, которые они осуществляют в окружающую среду. Если подобную пошлину закрепить законодательно, многие руководители бизнеса начнут следить за безопасностью собственного производства.
Здесь стоит отметить, что разговоры о новом налоге уже далеко непростая болтовня. Соответствующий проект закона разрабатывался Минэкономразвития, однако идея на данный момент не получила поддержки парламента.
Екатерина Брязгунова