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Тарифы ЖКХ вырастут в Приморье в новом году

квитанция, документ, документы

От 4,8% до 5,5 % вырастет плата приморцев за услуги ЖКХ в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Приморские власти обнародовали постановление от 05 декабря 2019 года № 105-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на 2020 год».

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Однако, первые полгода приморцы могут не беспокоиться: повышение тарифов предусмотрено в нем только начиная с 1 июля 2020 года.

В абсолютном большинстве муниципальных образований Приморья предел повышения платы за коммунальные услуги составляет 4,8%. Территорий с другими пределами всего три. Находкинский городской округ – 5 %, абсолютный лидер ЗАТО Фокино – 5,5% и Владивостокский городской округ – 5,1%.

В обосновании новых предельных величин тарифов для Владивостокского городского округа сказано, что значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального0 индекса определяется с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.

«При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов их изменения: холодное водоснабжение – 105,5 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 109,0 %, электроэнергия – 104,61%, теплоснабжение – 104,5 %.

В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во Владивостокском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг. Предельный максимальный индекс устанавливается для 633,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей».

Предел – на то и предел, что выше него устанавливать тарифы на услуги ЖКХ нельзя, а ниже – можно. Впрочем, исходя из практики прошлых лет, коммунальщики стараются повысить стоимость услуг как раз на предельные величины. Мол, трубы стали стоить дороже, топливо и все остальное. Кроме того, не исключено, что какой-то из документов придется со временем поправить: то ли постановление губернатора, то ли постановление Дмитрия Медведева. Последним документом от 13 июня 2019 года №756 премьер-министр запретил регионам поднимать тарифы ЖКХ выше уровня инфляции. В проекте же федерального бюджета на 2020 год заложен прогноз ежегодной инфляции в 3%.

Дмитрий Санников

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