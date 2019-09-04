Владимир Якушев выступил с речью на ВЭФ, сообщает DEITA.RU.



На Восточном экономическом форуме гости заслушали выступление главы Минстроя Владимира Якушева. По словам главы министерства, инвестиции в сферу ЖХК в России текут неохотно по одной причине – тарифы.

По словам Владимира Якушева, сейчас тарифы на ЖКУ в России недостаточно высокие для того, чтобы инвесторам было интересно делать проекты. При этом также из-за низких тарифов приходится опираться на бюджеты.

Такое заявление шокировало россиян: люди сделали вывод, что,если профильный министр считает, что тарифы низкие, делает такое заявление на полях международного форума, то вскоре придется ждать повышения тарифов в стране.

Елена Миронова