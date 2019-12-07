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«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

эвакуатор

Субботним утром автолюбители недосчитались своих машин, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Уже с 8 часов утра начали свою безжалостную работу эвакуаторы в районе дома 33 по улице Нейбута во Владивостоке.

«Приехали эвакуаторы с гаишниками и начали всех эвакуировать, якобы нарушение правил парковки. Знак, что работает эвакуатор, мы найти не можем», - удивляются жильцы.

«А знак автобусной остановки не видите», - замечают внимательные пользователи паблика.

«Есть люди, которым на розетки надо вешать знаки типа «пальцы не совать», - заключают другие комментаторы.

Во Владивостоке эвакуация автомобилей – не столько борьба с нарушителями правил дорожного движения (которые, как известно, нарушать нельзя), сколько прибыльный бизнес. Эвакуаторы давно стали настоящим бичом. Ежедневно «воровайки», как их прозвали в народе, увозят с городских улиц на штрафстоянки десятки автомобилей. И горожане  вынуждены проходить удивительный квест «найди свой автомобиль», возмущаясь избирательности, изобретательности, хамству и безнаказанности «вороваек».

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