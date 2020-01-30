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«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов
В районе торгового центра «Голубиная падь» столицы Дальнего Востока активизировалась работа автоэвакуаторов, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dps_vl125.
Уже с утра 30 января здесь работают эвакуаторы и госавтоинспекторы. В этом районе посетители торгового центра, а также студенты ВГУЭС нередко паркуют свои автомобили в неположенных местах, вторым, а то и третьим рядом.
Во Владивостоке эвакуация автомобилей – не столько борьба с нарушителями правил дорожного движения (которые, как известно, нарушать нельзя), сколько прибыльный бизнес. Эвакуаторы давно стали настоящим бичом. Ежедневно «воровайки», как их прозвали в народе, увозят с городских улиц на штрафстоянки десятки автомобилей. И горожане вынуждены проходить удивительный квест «найди свой автомобиль», возмущаясь избирательности, изобретательности, и безнаказанности «вороваек».
Дмитрий Санников