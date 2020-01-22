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ТАСС: Путин недоволен зарплатами главврачей
По мнению президента, зарплаты в больницах должны быть
справедливыми, сообщает DEITA.RU.
Владимир Путин высказался о проблемах с оплатой труда российским врачам. На встрече с общественностью в Липецкой области глава государства ответил на один из вопросов, который задали ему местные жители.
Как пишет ТАСС, президент отметил, что ему не нравится, что главврачи получают в несколько раз больше рядовых медиков. Система оплаты труда должна быть справедливой, считает президент.
Правда, не уточняется, за счет чего необходимо достичь справедливости: за счет урезания зарплат главврачей или за счет повышения доходов рядовых специалистов.
Елена Миронова