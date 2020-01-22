telegr wh call

Новости

Названы 3 привычки, которые убивают авто зимой

23 Январь 2020, 02:00

Россиянам сказали, как получить деньги от государства за лечение зубов

23 Январь 2020, 01:15

Как не потерять все деньги с карты, сказал эксперт

23 Январь 2020, 00:30

ТАСС: Путин недоволен зарплатами главврачей

22 Январь 2020, 23:45

Новый министр просвещения прокомментировал возможную революцию в сфере

22 Январь 2020, 23:15

Меньше булок: Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину

22 Январь 2020, 22:45

Дерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян

22 Январь 2020, 22:15

Половина россиян разучилась писать от руки

22 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ТАСС: Путин недоволен зарплатами главврачей

Путин

По мнению президента, зарплаты в больницах должны быть справедливыми, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин высказался о проблемах с оплатой труда российским врачам. На встрече с общественностью в Липецкой области глава государства ответил на один из вопросов, который задали ему местные жители.

Как пишет ТАСС, президент отметил, что ему не нравится, что главврачи получают в несколько раз больше рядовых медиков. Система оплаты труда должна быть справедливой, считает президент.

Правда, не уточняется, за счет чего необходимо достичь справедливости: за счет урезания зарплат главврачей или за счет повышения доходов рядовых специалистов.

Елена Миронова

Читайте также:

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

Госдума назвала сроки новых выплат от Путина

«Потрясающе»: Владимира Путина удивили «моральные уроды»

Популярное

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

Очередной грандиозный долгострой может появиться во Владивостоке
Loading...
Загрузка...
Загрузка...