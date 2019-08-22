Артисты Приморского театра имени Горького едут на гастроли по Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

Гастроли пройдут в два тура. Для жителей Приморья актёры сыграют комедии - спектакли, которые у зрителей пользуются большой любовью.

Комедию «Три грустных мужа и один весёлый» 25 августа увидят жители Партизанска, 26 августа спектакль сыграют в селе Вольно-Александровское, 27 августа в посёлке Врангель. Завершится первый тур 28 августа показом в городе Находке.

Во второй тур актёры отправятся в сентябре со спектаклем «Энергичные люди». 11 сентября комедию покажут в посёлке Лучегорск, 12 сентября в городе Спасске-Дальнем, 13 сентября в Чугуевке, 14 сентября в посёлке Ольга, 15 сентября в Ковалерово, 16 сентября в городе Арсеньеве.

«Три грустных мужа и один весёлый» смешная комедия на «деревенскую» тему с характерным юмором и колоритными образами героев. Трое мужчин получили телеграмму от своей бывшей возлюбленной Любови. И вот все трое одновременно собрались у ворот её дома… Как развернутся события, и кто окажется весёлым мужем? Зрителей ждёт много интересных ситуаций, много вопросов, над которыми можно и подумать и посмеяться.

Спектакль «Энергичные люди» поставлен по повести Василия Шукшина. Автор поднимает «злободневные» темы, но и даёт рецепт для спасения. И это, конечно же – любовь.

Ирина Павленко