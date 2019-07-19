В ближайшие выходные в Театре Молодежи пройдет премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», сообщает DEITA.RU.

По словам режиссера постановщика Станислава Мальцева, данное событие приурочено к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Спектакль будет необычным, где чиновников сыграют женщины

«Мы решили, что это будет женский вариант города, где все чиновники – это женщины. Вот в это женское царство и является Хлестаков, и сразу же пьеса приобретает другой характер», - отметил режиссер постановщик.

Премьера спектакля пройдет 20 и 21 июля, также именно этот спектакль откроет ближайший сезон в театре молодежи.

Иван Крышан