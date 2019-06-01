Вернуть в школы театрально-художественные кружки предлагает Машков, сообщает DEITA.RU. Он заговорил об этом на Общественном совете при комитете Госдумы по культуре.

Как пишет РИА ФАН, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков высказался по поводу возвращения в школы театрально-художественных кружков. Он назвал театр национальным достоянием России и основой нашего эмоционального интеллекта.

Эти кружки существовали во всех школах Советского Союза, и до сих пор они есть в Америке, аргументирует Машков.

Заведовать кружками могут, например, учителя словесности, МХК и истории при содействии артистов и студентов театральных училищ.

Это даст возможность детям проверять свои знания, делиться упражнениями на внимание, воображение, узнавать, что такое чувства.

К слову, незадолго до этого власти предложили россиянам не ругать СССР и осаживать тех, кто высказывается о нем бездумно.

Анастасия Туркова