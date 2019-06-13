Тихоокеанский Международный фестиваль современной драматургии еще очень молод – проводится всего во второй раз, но уже успел обзавестись поклонниками, сообщает DEITA.RU.

За пять фестивальных дней проведено больше 20 различных мероприятий: зрители увидели спектакли, эскизы пьес, читки, перфомансы; были лекции и творческие встречи. Новый взгляд на современную драматургию оказался понятен приморскому зрителю и получил высокую оценку профессионалов.

Один из приглашенных гостей международного фестиваля «Метадрама» Дмитрий Трубочкин поделился своими впечатлениями. Надо сказать, что Дмитрий Владимирович – известен и уважаем в театральных кругах. Перечисление его достижений и успехов займет немало места, потому назовем лишь насколько. Благодарственные письма Президента РФ, премия Москвы в области литературы и искусства, Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за лучшую передачу о кино «Критик» (канал «Культура»), победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» в номинации «Программа об искусстве» (цикл программ «Цвет времени»), благодарности и премии профильного министерства и многое другое. Дмитрий Трубочкин - профессор кафедры истории зарубежного театра Российского университета театрального искусства-ГИТИС, председатель и член жюри различных фестивалей и конкурсов в области театрального искусства и культурного наследия. И его профессиональная оценка важна для приморской культуры. Дмитрий Владимирович рассказал о первых впечатлениях.

«Разнообразные программы, заинтересованная публика, очень много молодых исполнителей и зрителей, - отметил Дмитрий Трубочкин, - Такой международный фествиаль современной драматургии очень нужен городу и театру. Хочется сказать, что краевой театр Молодёжи великолепно подготовил фестиваль».

И благодаря такому театральному празднику у приморской публики появилась прекрасная возможность познакомиться с коллективами не только Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ), но и зарубежными – из Южной Кореи и Малайзии. Интересные творческие встречи, лекции режиссёров и театроведов Москвы, Санкт-Петербурга, Малайзии собирали полные залы.

Директор Приморского театра Молодежи Игорь Селезнев уверен, что все задуманное удалось.

«И даже больше! Было много участников, зрительные залы на Большой и Малой сцене были заполонены. На некоторые мероприятия вообще было не попасть! Мы даже ставили дополнительные ряды стульев, чтобы вместить желающих. Такого ажиотажа не ожидали, и это очень приятно.

Особо порадовало то, что многие зрители вообще впервые пришли в татар и это стало возможном благодаря феститвалю «Метадрама».

Все, что планировали, мы реализовали», - сказал Игорь Селезнев.

Инна Эстрина