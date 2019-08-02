Обманутые дольщики дальневосточной столицы, которые так и не получили свои оплаченные ипотечные квартиры в комплексе «Д» в микрорайоне Снеговая Падь, сняли ролик. В нем они отразили глубокое неверие государственным программам и бесконечную безысходность. Сегодня многим обманутым дольщикам приходится не только жить в съемных квартирах, но и платить ипотеку, что весьма накладно, сообщает DEITA.RU.

Люди вспоминают, как это было в 2015 году, когда они только поверили в президентскую программу и вложили деньги в долевое строительство с гарантией от администрации края. Менеджер уверял, что при покупке жилья на первичном рынке нужно опасаться частного застройщика, который обязательно украдет деньги и оставить россиян «с голой задницей».

«К примеру, федеральная президентская программа «Жилье для российской семьи». Застройщик — казенное предприятие под гарантией администрации края, а это значит – 100-процентная гарантия государства», — убедительно говорит женщина в кадре, которая исполняет роль менеджера по продажам.

Тут же в кадре подписывается договор, и та же гражданка обещает, что летом 2017 года люди будут праздновать новоселье. Однако никакого новоселья не было ни в 2017-м, ни 2019-м. Люди они вложили в собственное жилье материнский капитал, два последних года они платят ипотеки, продолжают снимать квартиры и накапливать долги, с которыми вряд ли смогут расплатиться до того, как въедут в свои квадратные метры в том самом злополучном комплексе «Д».

Напомним, с микрорайоном Снеговая Падь в столице Дальнего Востока постоянные проблемы. В 2015 году началось строительство шести домов по президентской программе «Жилье для российской семьи». Ожидалось, что в конце 2017 года дольщики получат свои квартиры и отпразднуют новоселье. К сожалению, у ныне банкротного «Дальспецстроя», который являлся компанией-застройщиком, не хватило оборотных средств на достройку зданий. Не получилось довести начатое и другим компаниям: ООО «Строительное управление 117» и ООО «Восточный ЛУЧ».

На данный момент губернатор Приморского края Олег Кожемяко активно лоббирует тему достройки проблемных многоэтажек. В начале лета обсуждался вопрос дорожной карты, в рамках которой планируется получить заемные средства в размере не менее 2,5 миллиарда рублей. Достройка домов номер 25 и 25 комплекса «Д», как пишут местные СМИ, начнется в сентябре.

Екатерина Брязгунова