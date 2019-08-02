Незаконных лесорубов будут наказывать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники в доход казны при её использовании на незаконной вырубке леса.

По мнению премьер-министра, проблема распространения "чёрных лесорубов" назрела уже давно и неотвратимость конфискации имущества злоумышленников может стать хорошим стимулом для того, чтобы отвадить их от незаконной авантюры.

При этом, глава правительства подчеркнул, что, вероятно, действия подобных лиц ведут не только к бесконтрольной вырубке леса, но и к возникновению лесных пожаров, от который сейчас страдает вся Сибирь.

Дмитрий Шевченко