Известный своей любовью к высоким технологиям премьер-министр сделал заявление, которое никак не вяжется с российской действительностью, сообщает DEITA.RU.



Накануне состоялась 108-я сессия Международной конференции труда. На ней с речью выступил председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Речь его была посвящена тому, как меняется мир благодаря технологиям, и как эти самые технологии меняют рынок труда.

Основной посыл речи Дмитрия Анатольевича - надо сделать все возможное, чтобы люди могли получать образование на протяжении всей жизни. Потому что профессии меняются, и существующие навыки могут оказаться ненужными через десяток лет.

В качестве примера Дмитрий Медведев рассказал о беспилотных машинах. Сославшись на неназванных экспертов, премьер-министр отметил, что уже через несколько лет в мире будет 2 млн машин-беспилотников. А через пять лет - уже больше 10 млн. Медведев отметил, что эта позитивная тенденция, безусловно, ударит по существующему рынку труда: без работы останутся водители такси и большегрузов.

На самом деле, России такой удар по водителям точно не грозит. По крайней мере, в ближайшие годы. Дело в том, что для комфортного существования и езды машин-беспилотников нужна масса условий. Одно из них - идеальные дороги. Совсем идеальные: без ям, трещин и внезапных провалов. Также эти машины могут ездить только при условии нанесенной читаемой разметки и видимых знаков, которые не противоречат друг другу. Еще одно условие для появления на дорогах беспилотников - адекватность водителей-людей. Роботы умеют ездить только по правилам. Их не научить иногда нарушать, или понимать, что водителя надо пропустить, даже если тот не прав.

Так что таксисты и дальнобойщики могут быть спокойны: в России их не вытеснят беспилотники.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что россияне поглумились над идеей появления в России беспилотников. Больше всего людей интересовало, кто будет возить картошку с дачи - роботы?

Елена Миронова