Единственный в Приморье мобильный детский технопарк совместно со стационарным технопарком «Кванториум» подарил юным жителям города и всем желающим настоящий праздник в честь дня рождения Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 29 июня, детские технопраки организовали площадку «Квантолаборатории». Даже дождь не помешал жителям собраться на центральной площади города, чтобы поучаствовать в увлекательных научных экспериментах и дать полную волю фантазии инженерной мысли.

Напомним, Детско-юношеский центр (ДЮЦ) Приморского края является региональным оператором детского технопарка «Кванториум» и организаторы подготовили насыщенную программу. Родители вместе с детьми познакомились сегодня с восьмью направлениями работы кванториума, которые называются квантами. Это были «IT-квантум», «Аэроквантум» «Промдизайнквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «VR/AR -квантум», «Энерджиквантум» и «Хайтек». Испытания предстояли весьма увлекательные – ребята, «путешествуя» в очках виртуальной реальности искали флаг Владивостока, при помощи ноутбуков и графических планшетов разрисовывали флаг дальневосточной столицы, распечатывали на 3D принтере герб Владивостока, который можно было взять себе на память. Школьникам также предлагалось, при помощи 3D-ручки, создать трёхмерные рисунки объемного флага Владивостока. На другой площадке ребят ждало еще одно увлекательное состязание - при помощи квадрокоптера надо было найти всех тигров, спрятавшихся на площади Борцов за власть Советов. Для самых «продвинутых» будущих гениев технической мысли задание было уже посложнее - при помощи простых компонентов собрать электронную схему на макетных платах, в результате чего они приобрели начальные навыки основ схематизации, которая очень важна при создании больших роботов. И для участников всех возрастов была предоставлена возможность познакомиться с символами Владивостока, используя самые привычные вещи, например, крахмал и йод. Используя химическую реакцию, ребята получали цвет одного из самых любимых символов дальневосточной столицы – как известно, это багульник. И в результате химической реакции ткань окрашивалась именно в сиреневатый цвет багульника.

Отметим, что во время работы «Квантолаборатории» юные владивостокцы смогли попробовать свои силы в нескольких научно-исследовательских направлениях, познакомились с направлениями «Кванториума» и его педагогами, а также в полной мере смогли проявить свои творческие технические навыки.

Добавим, что все занятия проходили под руководством педагогов и специалистов технопарков.

Инна Эстрина