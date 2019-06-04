Иркутск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям Иркутской области и Дальнего Востока совершить перелет со скидкой в активный сезон отпусков, сообщает DEITA.RU. До 31 июля 2019 года клиенты, которые сделают покупку смартфона или денежный перевод в розничной сети оператора, могут сэкономить при бронировании авиабилета в салонах Tele2.

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и совместно с лидерами рынка создает выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Поддерживая активный образ жизни своих клиентов, оператор предлагает жителям Приангарья и Дальнего Востока получить до 31 июля 2019 года скидочный промокод на покупку авиабилета стоимостью от 5000 рублей в салонах Tele2.

В акции «Скидка на перелет» участвуют все клиенты, совершившие денежный перевод или покупку смартфона в розничной сети оператора. Промокод печатается на чеке и действителен до 15 августа 2019 года. Для направлений Сочи и Симферополь по промокоду действует скидка в размере 300 рублей, а на авиабилеты по направлениям Ереван, Душанбе, Ош, Худжанд, Кишинев, Бишкек, Ташкент – 500 рублей. Клиент может выбрать любую дату вылета, выбор авиакомпании также не ограничен.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Следуя концепции других правил, Tele2 стремится выйти за привычные рамки поставщика услуг мобильной связи и развивает уникальные партнерские проекты, поддерживая разнообразные интересы клиентов выгодными и интересным предложениями. Мы хотим обеспечить нашим абонентам комфорт в повседневной жизни и подарить широкие возможности при планировании досуга и путешествий. Акция «Скидка на перелет» позволяет клиентам получить в летний сезон дополнительный приятный бонус к покупке в виде скидки на авиабилет».

Екатерина Брязгунова