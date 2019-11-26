Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, а 21 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год до 1,2 млн рублей. Об этом сообщает DEITA.RU.

21 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России, что почти на 20% превышает число участников прошлого года. Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей стали:

«Инновационный проект»:

Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности;

Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.

«Локальный проект»:

Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские.

«Диджитал»:

Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!»;

Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

В жюри конкурса вошли Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам».

Также на церемонии награждения объявили лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. С 6 августа по 6 октября фонд «Навстречу переменам» получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив (первый материал – статья или видео – об авторе социального проекта).

Лучшей публикацией на социальную тему стало интервью Агаты Коровиной с главой фонда «Вера» Нютой Федермессер. Второе место в номинации «Публикации» занял материал «Ей 68. И таких в России больше нет» Екатерины Малышевой. Бронзовым призером номинации стал материал «Дети читают собакам любимые книги» Бэллы Волковой. Победу в номинации «Эксклюзив» жюри присудило Ирине Стругачевой с проектом «В Благовещенске появится "Мамин дом"». Лучшей работой в номинации «Видеоматериал» стал сюжет «Жизнь без мусора. Как личный пример помогает реформе» Ольги Юшковой.

Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat. В состав экспертного совета входят Глеб Прозоров, генеральный директор газеты «Ведомости», Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Фонд поддерживает и развивает потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей, способных с помощью фонда и экспертизы своих менторов построить устойчивые организации. Казалось бы, компетенции топ-менеджера крупной компании должны сильно отличаться от того, что нужно стартапу, да еще в социальной сфере. Но с каждым годом я все больше понимаю, что мои профессиональные знания могут быть по-настоящему полезны предпринимателям. Так же, как и экспертиза моих коллег – за время работы фонда консультации социальным предпринимателям дали более 400 сотрудников Tele2. Мне и коллегам важно быть частью деятельности фонда и осознавать, что вместе мы меняем этот мир к лучшему».

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Для нас финал конкурса «Навстречу переменам» важен по двум причинам: во-первых, мы считаем, что каждый наш финалист достоин победы, внимания и поддержки. Я горжусь, что мы смогли затронуть такие сложные темы, как детская паллиативная помощь и последствия сексуального насилия в детстве. Во-вторых, очень важно, что мы смогли пригласить Еву Кончал, управляющего по Центральной и Восточной Европе European Venture Philanthropy Association. Она рассказала об импакт-инвестициях и устройстве социального инвестирования в Европе. У нас появилась возможность создать подобную систему в России, и мы очень хотим, чтобы тема инвестиций социального воздействия развивалась, в том числе с помощью нашего фонда. Мы надеемся, что будет появляться больше проектов, готовых к импакт-инвестициям. Для этого мы запускаем совместную программу с Impact Hub Moscow при поддержке Фонда президентских грантов по обучению социальных проектов и, конечно же, приглашаем инвесторов присоединиться к нашей инициативе».

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За семь лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».