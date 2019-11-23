Tele2 первая в мире протестировала NB-IoT на коммерческой сети LTE-450

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел первое в мире успешное тестирование стандарта NB-IoT на коммерческой сети LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450)в Москве.В испытаниях использовались беспроводные устройства SIMComWireless Solutionsна базе чипсетов MediaTekMT2625.Сотрудничество компаний позволит ускорить распространение стандарта NB-IoTи заложить основу для массового подключения устройств интернета вещейна базе сетей 5G в будущем.



Тестирование устройств NB-IoTв диапазоне 450 МГц проходило на коммерческой сети LTETele2 в Москве, работающей по стандарту 3GPP Release 14 с поддержкой категории устройств Cat-NB2. Развертывание NB-IoT на частоте LTE 450 МГц обеспечивает самый большой радиус покрытия LTE сети одной базовой станцией (до 20 км). Это позволяет значительно сократить затраты на покрытие новых территорий.Преимущества диапазона подходят для реализации самых различных сценариев использования IoT, особенно в городской среде со сложными архитектурными особенностями или, напротив, в сельской местности.

В испытаниях на сети LTE-450 были задействованы высококачественные беспроводные IoT-модули SIMCom на базе чипсетов MediaTekMT2625, поддерживающих стандарт 3GPP Release 14 (Cat-NB2).Категория Cat-NB2 обеспечивает ряд улучшений по сравнению с первым поколением NB-IoT, включая увеличение скорости передачи данных и дополнительные функции для мобильности и определения местоположения.Для тестов партнеры Tele2 предложили энергоэффективные и экономичныеустройства IoT.

NB-IoT – передовой стандарт связи, на базе которого операторы сотовой связи разворачивают сети для передачи данных с многочисленных устройств. Стандарт ориентирован на автономные устройства (cчетчики, датчики и др.) для сферы интернета вещей и M2M. Областями применениями NB-IoTмогут быть умные парковки, трекеры, системы сигнализации и умной медицины, промышленные и сельскохозяйственные сценарии.

Одним из преимуществ стандарта является низкое энергопотребление, которое обеспечивается за счет передачи данных только в заданные временные интервалы. Это позволяет автономным датчикам NB-IoT работать до 10 и более лет без замены батареи. Технология удобна в эксплуатации: использование сети сотового оператора позволяет обеспечить быстрый запуск новых точек учета.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450:

«Распространение технологииNB-IoT позволит обеспечить массовое подключение и экономичную работу устройств. По прогнозуEricsson, уже к 2024 году числоIoT-подключений в мире достигнет 22 млрд, со среднегодовыми темпами роста на уровне 17%. Учитывая столь высокую динамику,Tele2 как высокотехнологичному оператору необходимо подготовить сеть к распространению стандарта и предложить инновационные сценарии внедрения. Мы первыми на телеком-рынке развернули NB-IoTв диапазоне, уникальность которого создает дополнительные преимущества для интернета вещей. LTE-450 гарантирует широкое покрытие, высокую проникающую способностьи экономическую эффективность строительства».

Паскаль Лемассон, вице-президент по корпоративным продажам и развитию бизнеса в Европе, MediaTek:

«Мы совместно с Tele2 и SIMcomWirelessSolutionsработаем над внедрением NB-IoTв диапазоне 450 МГц. Сотрудничество с Tele2 предоставляет уникальные возможности в этой области. Наша основная задача – используя преимущества диапазона 450 МГц, обеспечить доступные и энергоэффективные решения для расширенного радиопокрытия, что позволит устройствам функционировать длительное время без замены источника питания в труднодоступных для сотового сигнала местах. Высокоинтерированная архитектура чипсета MediaTekсочетает в себе модем NB-IoT и радиочастьс поддержкой диапазона 450 МГц и других стандартных диапазонов 3GPP, что упрощает задачи по разработке модулей для наших партнеров».

Лиу Джун, директор по продажам EMEASIMComWirelessSolutions:

«Tele2являетсяодним из самых инновационных операторов связи, о чем свидетельствует большая работа по поддержке новых технологий LTE, таких как NB-IoT. Сдругойстороны,компанияMediatekявляетсянашимключевымпартнером, и это сотрудничество позволило нам вывести на рынок уникальное Multi-BandNB-IoT решениеcподдержкой LTE 450 МГц. Продукт предназначен для приложений, которым требуется передача данных с низкой задержкой и низкой пропускной способностью в различных условиях распространения радиоволн. Благодаряуникальномусочетаниюпроизводительности, безопасностиигибкостиэторешениеидеально подходит для М2М. SIMComWirelessSolutionsпродолжитинвестироватьв сотрудничество с Tele2 и MediaTek на территории РФ».