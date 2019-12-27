Tele2 развивает 4G-сеть в Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает развитие сети высокоскоростного мобильного интернета в Приморском крае. На этой неделе услуги компании стали доступны жителям поселка Морской, сел Тереховка и Новолитовск.

Новые базовые станции Tele2 в 2019 году появились в Лучках, Прилуках, Новодевице Хорольского района, Самарке, Саратовке, Кокшаровке, Каменке, Булыга-Фадеево, Соколовке Чугуевского района и многих других населенных пунктах Приморья. За год оператор увеличил количество базовых станций 4G на 30%.

Сотрудники технической дирекции Tele2 продолжают работать не только над расширением зоны покрытия, но и над увеличением емкости 4G-сети. За последний год объем потребления мобильного интернета в крае вырос на 40%. Для удовлетворения растущего спроса клиентов на услугу передачи данных были увеличены пропускные возможности каналов, применены современные технологические решения.

Работы по развитию сети были проведены и во многих популярных местах отдыха приморцев. Сегодня быстрый мобильный интернет от Tele2 уже доступен для 90% жителей края.

Максим Васенков, технический директор приморского филиала Tele2:

«Мы завершаем этот год с хорошими результатами: нам удалось увеличить число базовых станций 4G на треть, провести большую модернизацию существующей инфраструктуры. Наша приоритетная задача – предоставить своим клиентам качественный скоростной мобильный интернет даже в самых удаленных районах и небольших населенных пунктах. При помощи Big Data мы отслеживаем объем трафика и при необходимости увеличиваем емкость сети в местах наибольшей нагрузки. В преддверии Нового года мы подготовили сеть к предстоящим пиковым нагрузкам и желаем всем нашим клиентам приятного общения».