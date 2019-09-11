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Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности

11 Сентябрь 2019, 16:00

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, «Ростелеком» и Ericsson успешно протестировали решение на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для промышленных предприятий. Испытания прошли на Кировском заводе в Санкт-Петербурге на LTE-сети Tele2. Технология позволит единовременно подключать измерительные датчики к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу показаний в целях экономической эффективности предприятий.

Tele2 и «Ростелеком» успешно протестировали решение IoT для промышленности на одном из старейших машиностроительных предприятий России – на Кировском заводе. Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Ericsson. Показания со счетчиков потребления тепла и воды автоматически передавались в систему мониторинга Кировского завода.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств на мобильной сети Tele2. Она гарантирует долгое время автономной работы приборов учета за счет оптимизации энергопотребления. Для передачи показаний были задействованы модемы с SIM-картами «Ростелекома». В отличие от других технологий беспроводной передачи данных, NB-IoT обеспечивает глубокое проникновение сигнала, что особенно актуально для работы на промышленных площадках.

Протестированная система контроля промышленных бизнес-процессов обеспечивает программно-аппаратный сбор данных с измерительных приборов, установленных на тепломагистралях и водопроводных трубах. Благодаря решению данные оперативно передаются по мобильной сети Tele2 в информационную систему заказчика, которая отображает сведения на автоматизированном рабочем месте пользователя.

Тестирование подтвердило возможность экономически эффективного подключения измерительных датчиков, помогло определить требования к элементам IoT-решения и обеспечить качественный и надежный сервис в условиях неоднородной промышленной инфраструктуры.

Участники проекта определили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и «Ростелекома», лучшие пути оптимизации производства и мониторинга. Это особенно важно для всех предприятий, разрабатывающих цифровые платформы и программные продукты для производства высокотехнологичной продукции.

На основе результатов пилотного проекта Tele2 вместе с партнерами планирует создать универсальное технологическое решение для промышленных предприятий РФ.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

«Мы тестируем разработки IoT с прицелом на массовый запуск 5G и применение «умных» решений в самых разных областях. Ранее Tele2 с партнерами протестировала технологию NB-IoT для энергетического сектора, и разработанное решение имеет все возможности для широкого коммерческого распространения в отрасли. Всего через несколько месяцев после успешных испытаний для сферы ЖКХ мы развернули сеть NB-IoT на территории Кировского завода, тем самым открыв возможности индустриального интернета предприятиям. Потенциал цифровых технологий пока не до конца раскрыт в промышленности, но их массовое распространение будет способствовать росту производительности труда, повышению качества товаров и формированию новых рынков инновационной продукции. Качественная сеть 4G Tele2 уже сейчас охватывает все регионы присутствия компании, что позволит в будущем быстро запустить технологию NB-IoT в любой нужной точке».

Дмитрий Слиньков, директор по индустриальному интернету «Ростелекома»:

«Принятая в «Ростелекоме» стратегия IIoT фокусирует наши усилия в том числе и на промышленность. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку инновационные, зарекомендовавшие себя, надежные решения. При этом мы, как и раньше, готовы рассматривать и интегрировать интересные, инновационные решения любых игроков рынка – от стартапов до научных лабораторий. Потому что, согласно мировой практике, решения в области индустриального интернета приносят успех заказчику только в результате создания эффективных партнерств. Рассчитываем закрепить успехи пилотного проекта, обеспечивая массовые внедрения протестированных решений на многих предприятиях РФ, уже сейчас проявляющих интерес к данной технологии».

Зоран Лукович, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелекомом»:

«Интернет вещей открывает широкие перспективы для улучшения качества жизни людей, развития всех отраслей промышленности и роста экономики. По данным Ericsson Mobility Report, в настоящее время в мире насчитывается 1 млрд IoT-подключений, а к концу 2024 года их число вырастет до 4,1 млрд, из которых 45% будет приходиться на сегмент массового интернета вещей. При этом внедрение IoT во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G. Наши пилотные проекты в области интернета вещей, реализуемые совместно Tele2 и «Ростелекомом», позволят жителям российских городов первыми оценить преимущества, которые дают новые технологии».

Михаил Поставнин, директор по развитию Кировского завода:

«Мы рады сотрудничеству с «Ростелекомом» в рамках этого проекта, который реализует новые бизнес-сценарии с использованием возможностей интернета вещей в промышленности. Наша компания представляет собой многопрофильный холдинг, развитие которого без инновационных решений было бы невозможно. Мы уже успешно внедрили беспроводной мониторинг производственного оборудования, будем внедрять мониторинг непроизводственного оборудования и территориально-распределенных объектов. Данные решения мы планируем также предлагать и другим предприятиям РФ, чтобы вместе повышать инновационность российского промышленного сектора».

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Технологии энергосбережения и малое энергопотребление в перспективе обеспечат работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки. В зависимости от модели трафика базовая станция NB-IoT может обслуживать до нескольких десятков тысяч устройств. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.

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