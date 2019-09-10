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Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор

10 Сентябрь 2019, 16:00

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, снова опередил конкурентов по темпам строительства сети LTE. По данным Роскомнадзора, за семь месяцев с начала года компания увеличила количество базовых станций четвертого поколения на 34%.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января по июль 2019 года Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта почти на 34% (до 69 689). В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, – разрыв сократился всего до 460 РЭС.

По данным Роскомнадзора за первое полугодие 2019 года, Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. В январе–июне cуммарное количество базовых станций Tele2 выросло на 34% до 170 958. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента – число его РЭС увеличилось на 8%. По общему числу базовых станций оператор занимает третью позицию в отрасли.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам II квартала 2019 года их число увеличилось на 52% год к году. Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.

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