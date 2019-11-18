Tele2 запустила совместную акцию с Huawei

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с одним из мировых лидеров по производству телекоммуникационного оборудования запустил акцию: скидка 50% на второй смартфон при покупке Huawei.

Выгодно приобрести смартфоны можно в любом фирменном салоне оператора в Приморье. Покупка возможна как за собственные средства, так и в рассрочку или в кредит. Подробности акции и участвующие модели смартфонов можно уточнить у продавцов-консультантов.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы предлагаем клиентам принять участие в очень интересной акции. До 31 декабря в наших фирменных салонах можно приобрести смартфон Huawei и получить скидку 50% на второй смартфон. Посетители салонов Tele2 могут выбрать оборудование, проконсультироваться по его настройке и тарифам, оформить кредит и даже застраховать новый смартфон».

С развитием высокоскоростного мобильного интернета в Приморье у абонентов растет спрос на устройства, поддерживающие стандарт 4G. В 2019 году Tele2 значительно расширила зону покрытия 4G во всех районах края. Сегодня сеть LTE доступна для 85% населения региона.

Максим Васенков, технический директор приморского филиала Tele2:

«С момента запуска 4G-сети в Приморье количество базовых станций четвертого поколения увеличилось на 30%, а потребление интернет-трафика выросло в 2,5 раза. Поэтому мы не только расширяем зону покрытия, но и внедряем современные технологические решения для увеличения емкости сети».