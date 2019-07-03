Малыш поставил гаджет на зарядку, сообщает DEITA.RUA.



В общежитии в Кургане прогремел взрыв. Как пишет «Интерфакс», семилетний ребенок поставил на зарядку свой телефон. Тот, как рассказали врачи скорой помощи, взорвался.

Ожоги, которые получил ребенок, были не совместимы с жизнью. Мальчик погиб от того, что телефон взорвался прямо в его руках.

Сообщается, что пожара после взрыва не последовало, однако на месте работали сотрудники ФСБ и МЧС.

Елена Миронова