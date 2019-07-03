3 Июль 2019, 18:25
Телефон взорвался в руках ребенка
Источник изображения: Реадовка
Малыш поставил гаджет на зарядку, сообщает DEITA.RUA.
В общежитии в Кургане прогремел взрыв. Как пишет «Интерфакс», семилетний ребенок поставил на зарядку свой телефон. Тот, как рассказали врачи скорой помощи, взорвался.
Ожоги, которые получил ребенок, были не совместимы с жизнью. Мальчик погиб от того, что телефон взорвался прямо в его руках.
Сообщается, что пожара после взрыва не последовало, однако на месте работали сотрудники ФСБ и МЧС.
Елена Миронова
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